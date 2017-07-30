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رسميا.. المصري يضم علاء علي لمدة عامين

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رسميا.. المصري يضم علاء علي لمدة عامين رسميا.. المصري يضم علاء علي لمدة عامين

التحرير

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نجح مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في التعاقد مع علاء علي، نجم نادي السابق ولاعب وسط  فريق وادي دجلة.

واتفق مجلس إدارة المصري على التوقيع مع لاعب وسط دجلة لمدة عامين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع فريق وادي دجلة،.

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كان حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، طلب من إدارة النادي البورسعيدي التعاقد مع اللاعب علاء علي؛ نظرًا لاقتناعه بمستواه الفني.

ونجح المصري، من قبل، في التعاقد مع كلاً من البوركينى بانسيه والإيفوارى شيخ موكورو وأحمد عيد عبد الملك وعمر كمال عبد الواحد لاعب الشرطة محمود السيد حارس الاتحاد وأحمد عبد الموجود مدافع التعدين.

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التحرير

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