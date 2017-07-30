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التنمية المحلية: لا صحة حول عدم رضائنا عن أداء 21 محافظًا

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التنمية المحلية: لا صحة حول عدم رضائنا عن أداء 21 محافظًا التنمية المحلية: لا صحة حول عدم رضائنا عن أداء 21 محافظًا

التحرير

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نفت وزارة التنمية المحلية، ما أثير حول عدم رضائها عن أداء 21 محافظًا، مؤكدة أن الخبر المنشور في هذا السياق "مختلق"، ونوهت في الوقت نفسه بأن من سيقصر سيتم إقصاؤه.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، اليوم الأحد، أن الصحيفة، التي نشرت الخبر، اختلقت واقعة عدم رضاء الوزارة عن أداء محافظي الشرقية والدقهلية والغربية وجنوب سيناء والقاهرة والفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان ودمياط وقنا والمنيا وأسيوط والمنوفية ومرسى مطروح وسوهاج والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد.

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وأشارت إلى أن ما تم نشره كذبًا وافتراء وبسوء نية، من شأنه إلحاق أشد الضرر بالمصلحة العامة التى تتأبى على مثل تلك الممارسات غير المنضبطة وغير الأخلاقية وغير المهنية وتتناقض مع ميثاق العمل الصحفى، وتمثل جريمة معاقب عليها جنائياً، فضلا عن الحق فى إثارة المسئولية المدنية قبل مرتكبيها، وأنه تم مخاطبة المستشار النائب العام لإثارة المسئولية الجنائية قبل من نشر الخبر، ورئيس تحرير موقع الصحيفة، مع الاحتفاظ بكامل الحق فى الرجوع عليهم بالتعويض المناسب.

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التحرير

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