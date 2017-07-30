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قرار حكومى بتعديل قانون تنظيم الجامعات

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قرار حكومى بتعديل قانون تنظيم الجامعات قرار حكومى بتعديل قانون تنظيم الجامعات

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قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات، ومنها جمعية الإصلاح للتنمية بكفر الشرابية، وجمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع بسمالوط البلد، وجمعية الرحمة لتنمية المجتمع.

وتضمن القرار، أن تتمتع هذه الجمعيات بامتيازات السلطة العامة بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.

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كما قرر رئيس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية التربية الطفولة المبكرة لجامعة المنوفية، وإضافة كلية التوبية النوعية بمدينة النوبارية لجامعة دمنهور.

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التحرير

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