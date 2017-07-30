فيديو| كرم جبر: أحذر من لعب الأصابع القطرية القذرة في موسم الحج

التحرير

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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قضية تدويل موسم الحج هي في الأساس دعوة إيرانية؛ هدفها النيل من سيادة وأمن الممكلة العربية السعودية عن طريق دعم عمليات تخريبية داخلها.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «مطالبة قطر بتدويل موسم الحج هى استمرار لمطالب إيران.. وأتوقع وأحذر من لعب الأصابع القطرية القذرة في موسم الحج المقبل عن طريق التخطيط لأعمال تخريبية».

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وذكر جبر أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية أكد ان مطالبة قطر بتدويل موسم الحج بمثابة إعلان حرب، لن تسمح به المملكة العربية السعودية.