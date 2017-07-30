هيكل: هناك موجة جديدة من الهجوم على مؤسسات الدولة (فيديو)

التحرير

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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه في الفترة الأخيرة ظهرت موجة جديدة من الهجوم على مؤسسات الدولة، معقبًا: «أنا شخصيًا شوفت فيديوهات على اليوتيوب تتحدث عن كيفية إسقاط الجيوش».

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رئيس التحرير»، المذاع على قناة «العاصمة»: «من حق المواطن أن ينتقد السياسة العامة للدولة، ولكن عليه أن يفرق بين النقد المباح والنقد لهدف إفشال مؤسسات الدولة وإسقاطها».

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وتابع هيكل أن هناك تعاون واتفاق بين بعض أعضاء اللجنة مع بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وبعض النواب المهتمين بالشأن الخارجي خارج اللجنتين على وضع آلية لمتابعة مايظهر بوسائل الإعلام العالمية ووضعه في إطار خطة للرد عليه.

وأوضح أن البرلمان يسعى لتحريك المياة الراكدة، والرد على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية التي تمولها قطر، مؤكدًا أن لجنة الثقافة والإعلام تحاول جاهدةً إيجاد إطار لمفهوم إسقاط الدولة والتوعية بهذا الخطر.