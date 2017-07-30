أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

هيكل: هناك موجة جديدة من الهجوم على مؤسسات الدولة (فيديو)

Google+ Print
هيكل: هناك موجة جديدة من الهجوم على مؤسسات الدولة (فيديو) هيكل: هناك موجة جديدة من الهجوم على مؤسسات الدولة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه في الفترة الأخيرة ظهرت موجة جديدة من الهجوم على مؤسسات الدولة، معقبًا: «أنا شخصيًا شوفت فيديوهات على اليوتيوب تتحدث عن كيفية إسقاط الجيوش».

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رئيس التحرير»، المذاع على قناة «العاصمة»: «من حق المواطن أن ينتقد السياسة العامة للدولة، ولكن عليه أن يفرق بين النقد المباح والنقد لهدف إفشال مؤسسات الدولة وإسقاطها».

شاهد أيضا

وتابع هيكل أن هناك تعاون واتفاق بين بعض أعضاء اللجنة مع بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وبعض النواب المهتمين بالشأن الخارجي خارج اللجنتين على وضع آلية لمتابعة مايظهر بوسائل الإعلام العالمية ووضعه في إطار خطة للرد عليه.

وأوضح أن البرلمان يسعى لتحريك المياة الراكدة، والرد على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية التي تمولها قطر، مؤكدًا أن لجنة الثقافة والإعلام تحاول جاهدةً إيجاد إطار لمفهوم إسقاط الدولة والتوعية بهذا الخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)