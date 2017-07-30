الصحفيين: «تنقية» جداول النقابة مستمرة.. وفحصنا 400 شهادة دراسية لمتقدمين جُدد

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عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اجتماعًا لمناقشة ملفات الأعضاء ومناقشة أزمة المواقع المحجوبة، ومناقشة مشاكل الصحف الحزبية.

وأكد أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد، وعضو لجنة القيد، أن جامعة القاهرة انتهت من فحص ٥٠٠ شهادة جديدة من شهادات أعضاء نقابة الصحفيين، ليصل عدد الشهادات التى تم فحصها حتى الآن ٢٥٠٠ شهادة .

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وأشار أبوالسعود محمد فى بيان له، إلى أن تنقية جداول النقابة مستمرة، موضحا أنه تم توثيق نحو ٤٠٠ شهادة للصحفيين الذين تقدموا للقيد تحت التمرين فى دفعة المقيدين الأخيرة، وأنه أيضا سيتم توثيق ٤٠٠ شهادة لما يقرب من ٤٠٠ زميل متقدمين للقيد بجدول قيد المشتغلين فى اللجنة التى تم انعقادها منذ يومين.

ولفت الأمين العام المساعد الى أن الهدف من الفحص ليس اكتشاف تزوير شهادات والتشكيك فى الزملاء، وإنما توثيقها، والتأكد من صحتها بسبب اللغط الذى حدث من قبل بين الزملاء.