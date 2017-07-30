محافظ دمياط يصدق على ندب حفناوي رئيسًا لفارسكور ورفعت للسرو

دمياط - محمد إبراهيم:

قال ياسر حفناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور الجديد، إنه يسعى إلى ترسيخ ثقافة التعاون المشترك مع الأهالي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مكتبه دائمًا مفتوح أمام أي مواطن وأنه يعمل على حل المشكلات والبت في الشكاوى دون أي تأخير.

وأوضح حفناوي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه عقب تعيينه رئيسًا للوحدة المحلية يضع نصب عينيه العمل على تطوير المدينة وإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين.

وصدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، على القرار الذي أصدره الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية رقم 381 لسنة 2017 والخاص بندب ياسر حفناوي للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة فارسكور، إلى جانب ندب مجدي حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور إلى ديوان عام المحافظة.

كما صدق المحافظ على قرار وزير التنمية المحلية بتعيين هشام أبو عثمان من العاملين بدرجة المدير العام للعمل وظيفة رئيس مدينة السرو.​