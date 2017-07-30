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محافظ بني سويف يكلف "خريج 2011" مديرًا للإدارة الهندسية

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يكلف "خريج 2011" مديرًا للإدارة الهندسية

08:45 م الأحد 30 يوليو 2017

محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب

بني سويف ـ أحمد كامل:

أصدر محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد، قرارًا بنقل المهندس أحمد حسن محمد عبدالحميد، من إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، للقيام بأعمال مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وعين مدير الإدارة الهندسية في مايو 2012 بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بعد تخرجه من كلية الهندسة في عام 2011 تخصص عمارة، ولم توقع عليه أية جزاءات أو عقوبات منذ تعيينه. 

وأكد محافظ بني سويف على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات القيادية، والدفع بوجوه شابة وضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي تكون لهم القدرة على تولي المناصب القيادية والمهمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم الدفع بمجموعات أخرى من العناصر الشبابية خلال الفترة القادمة، في عدة مناصب قيادية وملفات هامة بهدف تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وأن هناك أدوات دقيقة لتقييم الأداء ومعدل الإنجاز لتحديد جدية واجتهاد المسؤولين التنفيذيين في أعمالهم المنوطة بهم لإثابة المتميزين منهم والدفع بهم في ملفات أكبر وأهم.​

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