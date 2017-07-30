​رئيس الوزراء يوجه بدعم لجنة "الشراء الموحد للأدوية"

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة عمل لجنة الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور وزيري الصحة، وقطاع الأعمال، ومدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ عملية الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية لكافة الجهات الحكومية مع الأخذ في الاعتبار تقييم ما تم في هذا الصدد العام الماضي والاستفادة من التجربة السابقة ومعالجة أية مشكلات أو تحديات سبق أن واجهت عمل اللجنة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن إسماعيل وجه بضرورة تذليل العقبات ودعم عمل اللجنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، فى ضوء ما حققته هذه التجربة من نتائج إيجابية لمختلف قطاعات الدولة العام الماضي.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى آليات وإجراءات استلام ومراجعة الطلبات من الوزارات والجهات بهدف استكمال وتدقيق كافة المواصفات الفنية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوب شرائها بالأسعار المناسبة وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكر البيان، أن الاجتماع ناقش أساليب الاستلام والفحص والسداد وإجراءات النقل والتخزين الخاصة بتلك الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضح أنه تمت الإشارة إلى الترتيبات الجارية لتنظيم معرض للشركات المصرية العاملة في مجال الأدوية وتصنيع الأجهزة الطبية والمتوقع انعقاده قبل الاجتماع الموسع في شهر سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.