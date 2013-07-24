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عشراوى: يتعين التوصل إلى التزام حقيقى من أجل إنجاح عملية السلام

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عشراوى: يتعين التوصل إلى التزام حقيقى من أجل إنجاح عملية السلام عشراوى: يتعين التوصل إلى التزام حقيقى من أجل إنجاح عملية السلام

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، إنه يتعين على المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين العمل على التوصل إلى التزام حقيقى من أجل إنجاح عملية السلام.

وأضافت عشراوى، فى حوار مع "سى إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأربعاء، إن إمكانية إجراء حوار مباشر بات الآن أكثر واقعية من ذى قبل، مرجعة الفضل فى ذلك إلى الدبلوماسية المكوكية التى قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وتابعت عشراوى، إن أى مفاوضات تقام فى المستقبل ينبغى أن تقوم على الإطار الذى تم بناؤه على مدى عقود من المحادثات بين الجانبين، مشيرة إلى أنه فى كل مرة تأتى حكومة جديدة، وتريد أن تلغى الأساس المتفق عليها للمفاوضات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول.

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