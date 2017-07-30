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دول المقاطعة تخصص ممرات طوارئ جوية للطائرات القطرية

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مصراوي Masrawy

دول المقاطعة تخصص ممرات طوارئ جوية للطائرات القطرية

08:44 م الأحد 30 يوليو 2017

دول المقاطعة تخصص ممرات طوارئ جوية للطائرات القطرية

دول المقاطعة تخصص ممرات طوارئ جوية للطائرات القطري

جدة - (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لممرات الطوارئ الجوية بعد اتفاقها مع سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات ومصر والبحرين، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: "إن هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت الهيئة أنه تم تحديد تسعة ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليًا أول شهر أغسطس المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذا لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة.

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