وزير الطيران: مصر ملتزمة بالسلامة الجوية.. وممرات طوارئ للشركات القطرية

كتب- طه عبيد:

أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني، أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، والأمين العام للمنظمة أثناء زيارته لكندا والتي تنتهي خلال الساعات القليلة القادمة للتحضير للمؤتمر الوزاري العالمي لأمن الطيران الذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أغسطس المقبل.

وأوضح فتحي في تصريحات صحفية، أن المجلس التنفيذي للمنظمة سيعقد في شرم الشيخ اجتماعًا أيضًا لمناقشة ممرات الطوارئ الجوية التي قامت "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بالموافقة على تسييرها فى الأجواء الدولية لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به فى حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

وأضاف الوزير أن "مصر ملتزمة بسلامة الملاحة الجوية العالمية وفي مثل هذه الظروف يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة تستخدمها الشركات القطرية، وتقوم شركات الملاحة الجوية بإدارتها لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية العالمية تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران "الإيكاو" التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقات".

وقال الوزير إن هناك حوالى 9 ممرات منها ممر واحد فى الأجواء الدولية بالبحر المتوسط، تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارتها، وباقي الممرات دول الجوار في الخليج، ويبدأ العمل به فعليًا أول شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الوزير، أنه صدر إعلان الطيارين" الدولى ليؤكد ذلك وهذا شأن باقى الممرات التى تم الموافقة عليها فى منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن كل هذه الممرات تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة.

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