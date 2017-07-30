الترجي التونسي يفوز على الهلال السعودي في البطولة العربية

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فاز فريق الترجي التونسي على نظيرة الهلال السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "برج العرب"، فى السادسة مساء اليوم، من منافسات البطولة العربية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة، التى تضم أيضاً نفط الوسط العراقى والمريخ السودانى.

أفتتح فريد الماطري التسجيل لنادي الترجي التونسي، في الدقيقة 46، قبل أن يضيف عبدالرحمن اليامي هدف التعادل للهلال السوداني في الدقيقة 49، وأضاف هيثم الجويني لاعب وسط الفريق التونسي هدف التقدم في الدقيقة 58 ، بعدها بدقيقتين أحرز فهد الرشيدي مهاجم الهلال السعودي هدف التعادل لفريقه، قبل أن يسجل غيلان الشعلالي هدف فوز الترجي التونسي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

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جدير بالذكر، أن فريق الترجي تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية، بينما ودع الهلال منافسات البطولة.