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وكيل «صحة البرلمان» يطالب بامتيازات للمواطن الملتزم بـ«تحديد النسل»

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وكيل «صحة البرلمان» يطالب بامتيازات للمواطن الملتزم بـ«تحديد النسل» وكيل «صحة البرلمان» يطالب بامتيازات للمواطن الملتزم بـ«تحديد النسل»

التحرير

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حضر النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، مؤتمر السكان الذي عقد في مقر وزارة الصحة، نيابة عن مجلس النواب، لمناقشة مشكلة «لزيادة السكانية».

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، في حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، ومفتي الجمهورية، والسفيرة ميرفت التلاوي، ومندوب عن بابا الكنيسة، والدكتور عباس شومان، وكيل شيخ الأزهر، مندوبًا عن الدكتور أحمد الطيب - إن البرلمان معني بمشكلة الزيادة السكانية، لأنها تعتبر مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أنها القنبلة التي تلتهم التنمية.

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وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن الزيادة السكانية تعوق حق المواطن في السكن، والتعليم، والصحة، مشيرًا إلى أنها مشكلة انفجرت فعليًا، وستأكل كل الموارد الاقتصادية الجديدة للدولة.

وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، باستحقاقات تشريعية جديدة، مثل تحفيز المواطن الملتزم بتحديد النسل، بمنحه إعفاءات ضريببية، وامتيازات في قطاعات مثل  والتعليم، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتخذ كل التشريعات اللازمة لزيادة موارد الدولة.

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التحرير

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