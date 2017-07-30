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قيادي بـ«دعم مصر»: البرلمان سينتهي من قانون المحليات دور الانعقاد المقبل

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قيادي بـ«دعم مصر»: البرلمان سينتهي من قانون المحليات دور الانعقاد المقبل قيادي بـ«دعم مصر»: البرلمان سينتهي من قانون المحليات دور الانعقاد المقبل

التحرير

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قال النائب جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لدعم ، إن دور الانعقاد الثالث سيشهد الانتهاء من قانون المحليات نظراً لأهميته الشديدة، لافتاً إلي أن المحليات تحتاج إلي تغييرات شاملة خاصة فيما يتعلق بمركزية القرار، حتي يتمكن المسئولون في مجلس القرية، ومجلس المدينة، والمحافظة، حل المشاكل الموجودة علي أرض الواقع.

ولفت عبد العال في تصريحات لـ«التحرير» إلي أن دور الانعقاد المقبل سيشهد أيضًا عددًا آخر من القوانين، خاصة أنه هناك قوانين يتم العمل بها حتي الآن منذ الستينيات والسبعينيات، وهو ما لا يمكن استمراره، نظرا لتطور المجتمع، الأمر الذي يتطلب تحديثًا لمواكبة ذلك التطور.

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يشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد خلال دور الانعقاد الثاني، إلا أنه لم يدرج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لدور الانعقاد الماضي.

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التحرير

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