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التعليم: تنسيق خاص لطلاب مدارس "STEM" للالتحاق​ بالجامعات

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مصراوي Masrawy

التعليم: تنسيق خاص لطلاب مدارس "STEM" للالتحاق​ بالجامعات

08:21 م الأحد 30 يوليو 2017

الدكتورة أماني عبد العزيز مدير وحدة دعم مدارس المت

كتبت- ياسمين محمد:قالت الدكتورة أماني عبد العزيز مدير وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، إن طلاب مدارس المتفوقين لهم معاملة خاصة بمكتب التنسيق تختلف عن طلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أن فكرة حصول هؤلاء الطلاب على نسبة 100% غير موجودة بهذا النوع من المدارس.وأضافت عبدالعزيز، خلال حديثها عبر القناة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع "يوتيوب"، أنه يتم تخصيص نسبة مرنة لطلاب مدارس المتفوقين بالتنسيق، حيث يتم مقارنة نسبة طلاب الشعبة العلمية وأعداد طلاب مدارس المتفوقين، وبناءً عليه تحديد عدد المقاعد المتاحة لهم بالكليات.وأشارت عبد العزيز، إلى أن طلاب مدارس المتفوقين لديهم الحق في الالتحاق بأي من الكليات الأدبية.ولفتت إلى أن وزارة التعليم تتفاوض مع وزارة التعليم العالي، لتعديل نظام القبول الخاص بطلاب مدارس STEM، بحيث يتم قبول الطلاب بناء على المجموع، لأن النسبة المرنة تؤثر على بعض الطلاب سلبيًا، ولكن حتى الآن لم تحدد وزارة التعليم العالي موقفها من الطلب.وأكدت أن الطالب المرغوب فيه للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لابد أن يكون دوؤب على العمل، ولا يكتفي فقط بالحفظ لتحصيل الدرجات، مشيرة إلى أنه تجرى للمتقدمين اختبارات علمية أخرى عقلية لتحديد المؤهلين للالتحاق بالمدارس.وتقيس الاختبارات: مهارات التفكير، القدرة على التعلم الذاتي، المثابرة، والمستوى العلمي، مشيرة إلى أن الطلاب داخل مدرسة المتفوقين يكون مشروع باحث.وتفتح وزارة التربية والتعليم الباب أمام الراغبين في الالتحاق بمدارس STEM اليوم الأحد، من خلال المؤقع الرسمي للوزارة، بشرط حصول الطالب على نسبة 98% بالمرحلة الإعدادية و الدرجات النهائية بمادة واحدة من مواد: العلوم، الرياضيات، واللغة الانجليزية، أو 95% والدرجة النهائية بمادتين من المواد الثلاثة.​

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