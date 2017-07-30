إجلاء مزيد من السكان جراء الحرائق في غرب كندا

أوتاوا - (أ ف ب):

تستمر منذ أسابيع الحرائق التي تلتهم غابات مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا؛ ودفعت إلى إجلاء مزيد من السكان خلال، نهاية الأسبوع.

وأجبر التمدد السريع للنيران السلطات على اتخاذ قرارًا، مساء السبت، بإخلاء قرية كلينتون وأنحائها.

ويقيم في كلينتون نحو 650 شخصًا وهي تبعد حوالى 100 كلم من مدينة كاملوبس (نحو 100 ألف نسمة) التي تبعد بدورها 350 كلم شمال شرق فانكوفر.

وفي الأيام الأخيرة، سمح لمعظم من أجبروا على مغادرة منازلهم جراء حرائق الغابات منذ إعلان حال الطوارىء في المقاطعة في السابع من يوليو، بالعودة إليها.

وكانت عمليات الإجلاء شملت نحو 46 ألف شخصًا.

ولكن لا يزال ثمة 5 آلاف منكوب وفق السلطات المحلية. ويستمر 148 حريقًا يعمل أكثر من 4700 عنصر إطفاء على احتوائها في المقاطعة.

وأتت النيران على أكثر من 39 ألف هكتار منذ الأول من أبريل.

ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو مواطنيه إلى مساعدة المنكوبين. وحضر، السبت، لقاء لجمع التبرعات لصالح، الصليب الأحمر، الكندي في كولومبيا البريطانية.

وكرر عرضه بتقديم مساعدة فدرالية تساوي التبرعات للصليب الأحمر واعدًا بالتوجه في الأيام المقبلة إلى المناطق التي طاولتها الحرائق.