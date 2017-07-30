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بمشاركة النني.. آرسنال يخسر من إشبيلية في كأس الإمارات

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بمشاركة النني.. آرسنال يخسر من إشبيلية في كأس الإمارات بمشاركة النني.. آرسنال يخسر من إشبيلية في كأس الإمارات

التحرير

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فاز فريق إشبيلية الإسباني على نظيره آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد النني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في بطولة كأس الإمارات الودية، التي تقام على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

تقدم إشبيلية في الدقيقة 49 عن طريق خواكين كوريا، وتعادل لاكازيتي لآرسنال في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ستيفين نزونزي هدف الفوز لإشبيلية في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

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وشهدت المباراة مشاركة محمد النني أساسيًا.

الجدير بالذكر أن تلك البطولة يشارك فيها أندية لايبزيج الألماني وبنفيكتا البرتغالي إلى جانب أشبيلية وآرسنال.

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التحرير

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