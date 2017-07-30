وزيرة التضامن: غرفة عمليات مركزية بمجلس الوزراء لأول مرة لمتابعة موسم الحج

كتب- محمد غايات:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة العليا للحج أقرت في اجتماعها اليوم الترتيبات النهائية لبعثة الحج هذا العام والتي تضم 76138 حاجًَا منهم 12 ألف من حجاج الجمعيات و36 ألف حجاج الشركات السياحية والبقية من حجاج القرعة.

وأضافت والي، في مؤتمر صحفي بمقر الهئية العامة للاستثمار، أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية لأول مرة بمركز معلومات مجلس الوزراء لمدة 24 ساعة يوميا، مشيرة إلى وجود خط ساخن لتلقي الشكاوى لمواجهة أي أزمات طارئة والغرفة مستعدة بمجموعة من السيناريوهات المختلفة للتواصل بين الحجاج وذويهم.

وقالت إنه تم الاتفاق على توحيد "أسورة الحجاج بها الباركود وكل المعلومات الخاصة بالحديد والتعرف علي تليفوناتهم والتاريخ الصحي لهم"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على طبع 80 ألف كتاب عن تيسير أداء مناسك الحج.

وقالت الوزيرة إنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة بهذا الأمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات القرعة في شهر أبريل ويجري خلال هذا الأسبوع الانتهاء من استخراج التأشيرات، مضيفة أنه يجري حاليا توقيع الكشف الطبي على حجاج القرعة وتم الانتهاء من التعاقد على مساكن الحجيج.

وأوضحت أن بعثة وزارة التضامن تبلغ 12 ألف حاج، بالإضافة إلى 436 من حجاج الوزارات وتم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين على كل حاج في حالة الوفاة يتم صرف مبلغ 70 ألف جنيه.

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أوضحت أنه تم الاتفاق على إرسال 10 وعاظ من بعثة وزارة التضامن، مضيفة أنه تم الاتفاق على تخصيص كراسي متحركة بالمجان والفنادق لنقل الحجاج المحتاجين لهذا الأمر، إضافة إلى الاتفاق على نقل حجاج المحافظات إلى القاهرة والنقل بين المدن السعودية.

ولفتت والي إلى فتح مكتب لشركة مصر للطيران الحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن أول فوج سيغادر يوم 12 أغسطس إلى المدينة المنورة ووفد آخر يوم 18 أغسطس إلى مكة المكرمة ويستمر السفر حتى 25 أغسطس، بينما تبدأ رحلات العودة من 8 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.

وأكدت أنه تم تخفيض عدد المشرفين إلى النصف إضافة إلى وجود غرفة عمليات في مقر البعثة وثلاث غرف أخرى لاستقبال الحجاج، ووجود 279 مشرفًا بينهم مشرف لكل 45 حاجًا.