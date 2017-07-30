بوتين يأمر بطرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من روسيا

كتب - عبد العظيم قنديل:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدينا عدد كبير من الإجراءات التي يمكننا الرد بها على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وأمر، الأحد، بطرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من روسيا ردًا على تلك العقوبات، وفقًا لـ"سكاي نيوز"

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر - قبل يومين - عقوبات جديدة ضد روسيا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي - قبل يومين - بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وايران وكوريا الشمالية، رغم اعتراضات البيت الأبيض.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون العقوبات الجديدة فى وقت سابق من هذا الأسبوع بأغلبية كبيرة أيضا.

وبعد موافقة المجلسين، سيرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقع عليه ويصبح ساري المفعول. لكن ترامب لديه سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

ويمكن تجاوز حق النقض الرئاسي بتصويت نسبة الثلثين في مجلس النواب والشيوخ لصالح مشروع القانون.

وكانت العقوبات على موسكو قد أقرت بعد إعلان روسيا ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.