بدء تلقي طلبات الراغبين في العمل بالمدارس "المصرية -اليابانية" غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، استقبال طلبات الراغبين من أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة حتى الأربعاء الموافق 9 أغسطس المقبل.

وتمثل الوظائف المتاحة بالمدارس الجديدة في: مديري مدارس، وكيلي مدارس، معلمين وأخصائيين، وإداريين، حيث يتم التعيين بالمدارس اليابانية عن طريق الندب الداخلي من العاملين بالمديرية التعليمية التي تقع في نطاقها تلك ا لمدارس للعام الدراسي 2017/ 2018.

ويتاح التقدم لمعلمي رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية المقيدين بالمدارس الرسمية، عدا معلمي الرياضيات واللغة الأنجليزية، فيقتصر التقدم على معلمي المدارس الرسمية للغات فقط، على شرط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفتي: مدير ووكيل مدرسة عن 45 سنة، ووظيفة معلم وأخصائي وإداري عن 40 سنة

ويتقدم الراغبين من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الواجب توافرها في المرشحين لوظيفة مديري المدارس المصرية اليابانية.

ويشترط في المرشح أن يكون مصري الجنسية، ومقيم بالمحافظة التي تقع بها المدرسة المتقدم لها، ويفضل المقيمون بالمربع السكني للمدرسة وفقا لبطاقة الرقم القومي، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، وأن يكون غير موقع عليه أي جزاءات خلال العامين الأخيرين، وأن يكون له تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين، وأن يكون خبرة في العمل بوزارة التربية والتعليم أو التعليم الفني من 10 إلى 15 سنة، ويفضل الأعلى خبرة، والقدرة على استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على العمل وفق ثقافات مغايرة للثقافة المصرية تشجع على اكتساب مهارات التعاون وغرس روح الفريق، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد بديوان عام الوزارة".

وأضافت أنه بالنسبة للشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة تدريس المدارس المصرية اليابانية "المعلمين"، فيشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيما بالمحافظة التي تقع بها المدرسة المتقدم لها، ويفضل المقيمون بالمربع السكني للمدرسة، وفقا لبطاقة الرقم القومي، وأن يكون حاصلا على مؤهل تربوي، وأن يكون غير موقع عليه أي جزاءات خلال العامين الأخيرين، وأن يكون تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين، وألا تزيد السن على 40 عاما في 1 أكتوبر 2017 ويفضل الأعلى خبرة، ويشترط إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والقدرة على العمل وفق ثقافات مغايرة للثقافة المصرية تشجع على اكتساب مهارات التعاون وغرس روح الفريق.

وبالنسبة للإداريين والفئات الأخرى المتقدمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، فيشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون مقيما بالمحافظة التي تقع بها المدرسة المتقدم لها، ويفضل المقيمون بالمربع السكني للمدرسة وفقا لبطاقة الرقم القومي، ويشترط أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب، وأن يكون غير موقع عليه أي جزاءات خلال العامين الأخيرين، وأن يكون له تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين، وألا يزيد السن على 40 عاما في 1 أكتوبر 2017، ويشترط أيضًا إجادة الحاسب الآلي بالنسبة للإداريين، والقدرة على العمل وفق ثقافات مغايرة للثقافة المصرية تشجع على اكتساب مهارات التعاون وغرس روح الفريق. وأكدت الوزارة أنه على المتقدم ملء بيانات الترشيح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتتم مراجعة بيانات المرشحين عن طريق الوزارة واستبعاد من يخالف أي شرط من شروط الترشيح، وتوافى كل مديرية بالقائمة الأولية للمرشحين الأساسيين والاحتياطيين لكل مدرسة، لاختيار القائمة النهائية خلال أسبوع من تاريخ استلام القائمة الأولية وموافاة وحدة إدارة المشروع بها.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية، تضم في عضويتها وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام شؤون العاملين، ومدير عام التنسيق، وموجهي عموم المواد الدراسية، ومن يراه مدير المديرية مناسبا، بهدف التأكد من صحة بيانات المرشحين من واقع ملف الخدمة، واستبدال من لديه تضارب في البيانات بالاسم الأول من القائمة لكل تخصص، ويتم اختيار المرشحين للوظائف المعلن عنها وفقا للشروط المحددة، ويتم اختيار المرشحين للوظائف حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، مع مراعاة أن تتناسب الأعداد المرشحة من المعلمين حسب التخصص، والإداريين والفئات الأخرى مع عدد الفصول بكل مدرسة. ويشترط الحصول على تعهد بالعمل لمدة 5 سنوات بالمدارس المصرية اليابانية من كل مرشح يتم اختياره، والمحافظة على مستوى الأداء المطلوب منه داخل المدرسة، وإلا سيتم استبعاده من العمل بالمدرسة، ويتحمل تكلفة التدريبات التي تلقاها.