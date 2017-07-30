روسيا: مستعدون للتعاون مع واشنطن حول ملف كوريا الشمالية

موسكو - (أ ش أ)

أعربت روسيا عن قلقها العميق إزاء الإطلاق الصاروخي الأخير، الذي نفذته كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة حول هذه القضية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " – اليوم الأحد - إن بلاده تأمل في أن تتمكن من إيجاد المخرج على أساس العمل الجماعي والتعاون المشترك في مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وستواصل الاتصالات الثنائية حول هذه القضية مع واشنطن.

وشدد ريابكوف على أن موسكو تشعر بقلق كبير من التجربة الصاروخية، التي قامت بها كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي، واصفا إياها بـ"الجسيمة والخطيرة" لأن "كوريا الشمالية تقع قريبا جدا من الحدود الروسية".

وأشار إلى أنه بلاده تستعد لمناقشة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بفرض إجراءات جديدة ضد بيونج يانج.

وكانت كوريا الشمالية قد نفذت يوم الجمعة الماضي، عملية جديدة لإطلاق صاروخ باليستي من طراز "هواسونغ – 14" قالت إنه عابر للقارات، الأمر الذي أكدته أيضا الولايات المتحدة.

وزعمت كوريا الشمالية أن الصاروخ حلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية ووصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر، وأضافت أنه قطع مسافة 998 كيلومترا.