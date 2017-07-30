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السلطات الألمانية: حادث إطلاق النار في ملهى ليلي ليس له دوافع دينية

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مصراوي Masrawy

السلطات الألمانية: حادث إطلاق النار في ملهى ليلي ليس له دوافع دينية

07:28 م الأحد 30 يوليو 2017

السلطات الألمانية: حادث إطلاق النار في ملهى ليلي ليس له دوافع دينية

ارشيفيه

كونستانتس - (د ب أ): 

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية، الأحد، أن حادث إطلاق النار الذي وقع فجر اليوم في ملهى ليلي في مدينة كونستانتس ليس له دوافع دينية.

من جانبه، أعلن متحدث باسم الادعاء الألماني في مدينة كونستانتس أن الحادث سبقه اشتباك الجاني في مشاجرة.

وأضاف أن الجاني غادر الملهى بعد المشاجرة ليعود إليه مرة أخرى في وقت لاحق ومعه بندقية ارتكب بها جريمته.

وأوضح المتحدث أن الرجل أطلق النار فقتل حارس أمن في الملهى وأصاب 4 أشخاص آخرين إصابات خطيرة، بينهم شرطي، ولفت إلى أن الجاني من أصحاب السوابق وهو طالب لجوء من أصل عراقي كردي، وقد قبلت السلطات الألمانية طلب لجوئه، وكان الرجل، 34 عامًا، قد قدم إلى ألمانيا وهو طفل في عام 1991.

وأشار المتحدث إلى أن الجاني هو زوج ابنة مدير الملهى الليلي.

وكان خبير أمني قال إن الجاني استخدم سلاحًا حربيًا أمريكي الصنع طراز "إم 16" وتعد هذه البندقية الهجومية هي السلاح الذي تستخدمه القوات المسلحة الأمريكية، غير أنه لا يزال من غير الواضح بعد الجهة التي حصل منها الجاني على هذا السلاح.

وقد لقي الجاني حتفه إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

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