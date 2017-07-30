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القوات الأمريكية تحدد هويات 4 قتلى من قيادات "داعش" في بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

القوات الأمريكية تحدد هويات 4 قتلى من قيادات "داعش" في بأفغانستان

07:11 م الأحد 30 يوليو 2017

القوات الأمريكية بأفغانستان - ارشيفيه

كابول - (د ب أ): 

حددت القوات الأمريكية، الأحد، هويات أربعة من أبرز أعضاء تنظيم "داعش" من الذين قتلوا في هجوم على مقر التنظيم في إقليم كونار الأفغاني أسفر عن مقتل زعيمه أبو سيد.

ومن بين القتلى الأربعة في هجوم 11 يوليو الشيخ ضياء الله، أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان، ومولاوي حبيب، وهو قائد بارز في وادي واتابور؛ وحاج شير الله، وهو قائد كان مرتبطا سابقا بالحزب الإسلامي؛ و أسد الله، وهو قريب من أبو سيد.

وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الامريكية في أفغانستان في بيان، الأحد: "سنكون بلا هوادة في حملتنا ضد "داعش" وليس هناك ملاذات آمنة في أفغانستان".

وتواجد تنظيم "داعش" في أفغانستان عام 2015 ولم يكن لديه أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل في البلاد.

وكان أبو سيد قد قاد الجماعة منذ أواخر أبريل بعد مقتل الزعيم السابق عبد الحسيب على يد القوات الأمريكية. كما قتل حافظ سيد خان وهو سلف حسيب على يد القوات الأمريكية.

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