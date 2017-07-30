زوجة نجل نبيلة سنبل لـ«التحرير»: حالتها النفسية تحسنت كثيرًا

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قالت نسرين زوجة نجل الإذاعية نبيلة سنبل، إن الحالة النفسية للإذاعية تحسنت كثيرًا، مؤكدة أنها تتواجد حالياً فى غرفة العناية المركزة بمستشفى الحلمية العسكري، بعد نقلها للعلاج صباح أمس "السبت".

وسردت نسرين تفاصيل الواقعة قائلة: "يوم الجمعة قبل الماضي، فوجئنا بسقوط نبيلة سنبل أثناء وجودها بالحمام، فذهبنا بها عبر سيارة اسعاف لإجراء أشعة مقطعية بمستشفى المعادي العسكري، وقمنا بدفع مبلغ 1200 جنيهاً للاطمئنان عليها وحاولنا التواصل مع قطاع الرعاية الطبية بماسبيرو ولكنه لم يقدم الاهتمام الكافي للحالة".

"لم تفسرلنا الأشعة المقطعية سبب الآلام التى تعاني منها، فذهبنا بها إلى مستشفى الفرنساوي فى محاولة لاسعافها، وعلمنا من خلال الأشعة أن تعاني من كسر فى ضلعين هو ما يسبب الآلم الذى تعاني منه"، تروي نسرين، مكملة: "إلا أننا فوجئنا يوم الخميس الماضي بأنها تكتب بوست على فيسبوك تشرح فيه ما مرت به، ووجدت اتصالاً من نجلها، وهو متواجد حالياً فى أمريكاً فى تمام الساعة الـ6.30 صباحاً، يسأل عما كتبته والدته عن مرضها، وعلمت أن الجميع عرف بتفاصيل حالتها الصحية مما كتبته".

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واستكملت نسرين: "تلقينا اتصالا من أحد المسئولين بالشئون المعنوية بالقوات المسلحة؛ للاطئمنان على حالتها الصحية، وقدموا لها كافة أشكال الرعاية والاهتمام، وتكفلوا بنفقات العلاج، كما أرسلت الشئون المعنوية حد الأشخاص لمكان تواجدها فى المستشفى؛ لمتابعة الحالة الصحية، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة والجيش قدما كافة المتطلبات قبل أن ينتقل الخبر إلى شاشات التلفزيون".

وعقب نسرين، على توجيه البعض سهامه نحو نجلها بسبب سفره لأمريكا رغم مرض والدته، "للأسف البعض يتناقل معلومات مغلوطة؛ لأن نجلها ترك عمله فى أمريكا لعدة سنوات عقب الثورة؛ للجلوس بجوارها لرعايتها، ثم سافر مؤخرًا بناءً على رغبة والدته وبإصرار منها، ويطمئن عليها طوال الوقت".

وأضافت، أنها تلقت العديد من الاتصالات من أصدقاء الإذاعية؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، من بينها الإعلامية إسعاد يونس وشافكي المنيري وغيرهم، مكملة: "للأسف، نشعر أن اتحاد الاذاعة والتلفزيون لم يقدم ما كان منتظر منه وهو شئ مؤسف".