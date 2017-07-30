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شيخ الأزهر: الرسول أجاز تنظيم النسل

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شيخ الأزهر: الرسول أجاز تنظيم النسل شيخ الأزهر: الرسول أجاز تنظيم النسل

التحرير

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قال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه لا يخفى على أحد أنَّ الشريعة الإسلامية سبَقت كافَّة الشرائع في اهتمامها بالأسرة اهتماماً عظيماً، كما وضع القواعد الأساسية للمحافظة على كيان الأسرة، وحمايتها من التفكك والانهيار، وتحقيق السعادة والمودة السكينة المنشودة من الزواج.

وأضاف وكيل الأزهر، في كلمته التي ألقاها نيابةً عن أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في احتفال وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، أن "الرسول (ص) تحدث عن القضية السكانية في وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، حيث أجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، وأن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة"،

واستدل بما ورد عن الصحابة  أنهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد الرسول (ص)، وأن ذلك بلغه ولم ينهَ عنه.

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وحدد وكيل الأزهر نقاطا جوهرية تعوق عملية تنظيم الأسرة ومنها رفض بعض المتشددين لشرعية تنظيم الأسرة من خلال تمسكهم بظاهر بعض النصوص الشرعية دون فهم لها أو استنباط لأحكامها مع وضوحها وضوح دلالتها ، وقد رد عليهم شيخ الأزهر حين سأله الرئيس في أحد اللقاءات هل تنظيم الأسرة حرام أم حلال ؟ فأجاب شيخ الأزهر، أن تنظيم الأسرة حلال، مؤكدا أن شيخ الأزهر قالها ثلاثا للتأكيد.

وطالب بأن تكون ثقافة تنظيم الأسرة مستمرة وغير مرتبطة بالوقت؛ للسيطرة علي الزيادة السكانية التي تمثل عبئا على الدولة، موضحًا أن الشريعة الإسلامية نظمت الأسرة بطريقة علمية، وجعلت الوقت بين عملية الإنجاب والأخرى يسهم في الحد من هذه الظاهرة ، فمرحلة الحمل تسعة أشهر ومرحلة الرضاعة التامة عامين كاملين.

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التحرير

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