النائب محمد فؤاد: استقالتي أمام البرلمان ولا داعي للمزايدات

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عبر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن اعتزازه بانتمائه لحزب الوفد والذي وصفه بالعريق، مؤكدًا امتثاله لقرارات الحزب، باعتبار أن ذلك أبسط حقوق الانتماء الحزبي.

وشدد فؤاد علي أنه منتخب من الشعب وليس معينا وليس له مطامح شخصية، أو حزبية، وهذا يفرض التزامًا أدبيًا وماديًا تجاه المواطنين من أهالي الدائرة، مثمنًا ثقة أهالي دائرة العمرانية به، الذين يكن لهم كل تقدير واحترام.

وأكد النائب استمراره في التواصل مع المواطنين، واستمرار عمل منظومة التواصل، وخدمة الكول سنتر، لتقديم الخدمات إلي المواطنين لمتابعه وحل مشكلاتهم للتخفيف عن كاهلهم أعباء المرحلة الحالية في ظل غياب المحليات.

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وأوضح أن استقالته منظورة أمام مجلس النواب، ولم يتم التراجع عنها وأن ما يثار من أنباء عن تراجعه في الاستقالة شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه لا يقوم بالتعليق أو الخوض في موضوع الاستقالة لكونها الآن تعد تحت تصرف مجلس النواب.

وقدم النائب شكره للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لتعبيرة عن رغبته الشخصية في تراجعه عن الإستقالة، معتبراً أن ذلك الأمر يعكس مدي ثقته في دوره كنائب عن الشعب.

وتابع: «شعور محمود من الجميع أن يتناولوا أمر استقالتي ويهتموا بها ولكنه شأن يخصني وحدي ولا دخل لحزب الوفد أو لأحد غيره بأمر استقالتي، وأدعو الجميع إلي تنحية المزايدات جانبًا وخاصة وأن من المفترض أن الجميع يهدف من العمل العام إعلاء شأن الوطن والعمل علي تنميه وليس البحث عن مصلحة شخصية أو بث الفرقة والعمل علي التشرذم عن طريق الزج باسمه في معارك لا علاقة له بها».