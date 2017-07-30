الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين شرقي البلاد

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، مقتل وإصابة عدد من القيادات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

ونقل موقع الجيش الإلكتروني "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها: "إن غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت قيادات المليشيا الانقلابية في مدينة بيحان أثناء عقدهم اجتماعا في مبنى الأحوال المدنية بالمديرية".

وبحسب المصادر: "فإن الاجتماع كان مخصصًا لقيادات ميدانية مع مشرف المديرية التابع للمليشيا".

وأشارت المصادر إلى أن الغارة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من قيادات المليشيا في بيحان تم نقلهم بعيد الغارة إلى المشافي الميداني المنتشرة في المديرية.

وذكرت المصادر ذاتها أن مواطنين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرين من المارة بجوار المبنى ساعة الاستهداف كإحصائية أولية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت كذلك في الساعات الأولى من، فجر الأحد، بغارتين جويتين مواقع "المليشيا الانقلابية" الحوثيون والقوات الموالية لهم في منطقة "عكيد صوفه" غربي مديرية عسيلان وسط قصف مدفعي متبادل بين الجيش الوطني والمليشيا في جبهة الساق.

وتسيطر القوات الموالية لهادي على معظم محافظة شبوة، في الوقت الذي مايزال الحوثيون يسيطرون على عدة مناطق وتدور فيها مواجهات متكررة.