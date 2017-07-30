حبس 11 متهمًا في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بحبس 11 متهما من العاملين بمطار القاهرة الدولي ومسئولي صيانة الكهرباء بالمطار، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب (3) بالمطار صباح الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تعطل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك في الحركة الجوية بالمبنى.

وقرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس السبت، فتح تحقيق موسع في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب (3) بمطار القاهرة الدولي، والتي أدت إلى تعطل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك في الحركة الجوية بالمبنى.

وكلف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار شريف معتز رئيس نيابة النزهة وفريق من محققي النيابة بتولي التحقيق.

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينات اللازمة ومباشرة التحقيق للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي في هذا المرفق الحيوي وتحديد المسئوليات الجنائية عن الواقعة.