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بورصة قطر تتصدر هبوط البورصات العربية وسط ترقب الأوضاع في المنطقة 07:08 م الأحد 30 يوليو 2017

بورصة قطر - أرشيفية

(أ ف ب):تراجعت أغلب مؤشرات البورصات العربية عند إغلاق تعاملات، الأحد، أول جلسات الأسبوع - وسط ترقب المستثمرين للأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع تخوفهم من تأخر نتائج الشركات خلال الربع الثاني، متجاهلة الارتفاعات الذي شهدها سوق النفط العالمي، الأسبوع الماضي.وتصدر المؤشر العام للبورصة القطرية قائمة التراجعات بنسبة 98ر0 % ليفقد 49ر93 نقطة ويهبط إلى مستوى 59ر9469 نقطة متأثرًا بالأداء السلبي لقطاع الصناعة.ففي مصر، واصلت البورصة المصرية خسائرها ليتراجع مؤشر البورصة الرئيسي " إيجي إكس 30 " بنسبة 95ر0 % ليغلق عند مستوى 10ر13480 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 06ر0 % ليصل إلى 30ر700 نقطة، وامتدت الخسائر إلى مؤشر " إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 28ر0 %، منهيا التعاملات عند مستوى 04ر1591 نقطة، متأثرا بعمليات بيع من قبل المستثمرين مع نهاية يوليو، واتجاه المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية والأرصدة المدينة، مما خلق ضغوطا بيعية على الأسهم.كما واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية السعودية "تاسي" تراجعه منذ نهاية، الأسبوع الماضي، لينخفض بنسبة 83ر0% ليفقد 33ر59 نقطة ويهبط بها إلى مستوى 84ر7115 نقطة، أدنى مستوى له منذ 20، يونيو الماضي، متأثرًا بالأداء السلبي لقطاعي البنوك والاتصالات.وانخفض مؤشر بورصة عمان بنسبة 65ر0% فاقدا 01ر14 نقطة من رصيده ليتراجع عند مستوى 33 ر2150 نقطة بسبب الأداء السلبي لكافة القطاعات، كما تراجع مؤشر القدس بسوق فلسطين المالي بنحو 50ر0 % ليفقد 78ر2 نقطة ليصل بها إلى 11ر554 نقطة متأثرا بانخفاض أسهم كافة القطاعات بقيادة الصناعة.وفي البحرين، أغلق المؤشر العام على انخفاض بلغت نسبته 29ر0 % فاقدا 82ر3 نقطة، ليهبط بها إلى مستوى 66ر1331 نقطة متأثرا بهبوط قطاع البنوك.وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة في ختام التعاملات، لينخفض المؤشر السعري بنسبة 15ر0 % بواقع 7ر10 نقطة ليبلغ مستوى 24ر6795 نقطة، وكما هبط الوزني 43ر0 % ليفقد 78ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 56ر415 نقطة ، كما انخفض مؤشر كويت 15 بنحو 57ر0 % فاقدا 48ر5 نقطة عند مستوى 94ر948 نقطة.وفي المقابل، زاد المؤشر العام "مازي عائم" لبورصة الدار البيضاء بـ 31ر42 نقطة بما يعادل 34ر0 % ليصل بها إلى مستوى 97ر12323 نقطة، مدعوما بارتفاع أسهم المناجم و شركات التمويل و الطاقة.وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 32 ر0 % حيث ربح 36ر16 نقطة، ليصل بها إلى مستوى 95ر5063 نقطة كاسرا حاجز 5000 نقطة مدعومةابالأداء الإيجابي لكافة القطاعات.وأنهى المؤشر العام "توناندكس بي أكس 1" ببورصة تونس التعاملات على ارتفاع بنحو 26ر0 % ليضيف 16 نقطة إلى رصيده ، ليصل بها إلى مستوى 13ر6164 نقطة مدعوما بالأداء الإيجابي لقطاعات المالية والبنوك و مواد الاستهلاك. كما أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي جلسته على ارتفاع بنحو 19ر0% ليصل إلى مستوى 11ر4577 نقطة ، ليضيف 83ر8 نقطة إلى رصيده بضغط من أسهم قطاعات الاستثمار و البنوك و العقارات.وحل في ذيل قائمة البورصات المرتفعة، مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 08ر0%، ليضيف 71ر2 نقطة لرصيده ليصل بها إلى مستوى 88 ر3608 نقطة بقيادة الاتصالات.

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