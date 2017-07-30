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ورشة مشتركة بين "الأعلى للإعلام" و"البيئة" لعمل خطط توعوية للمواطنين 06:58 م الأحد 30 يوليو 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت - هاجر حسني:قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك ضرورة لتنظيم ورشة عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للإعلام ووزارة البيئة لوضع خطة إعلامية تخدم البيئة المصرية، وتكون هذه الورشة مكونة من 8 متخصصين في مجال البيئة والإعلام على أن يتم تشكيلها في غضون أسبوعين.وأضاف مكرم خلال لقائه بالدكتور خالد فهمي، وزير البيئة والوفد المرافق له بمكتبه، أن ورشة العمل تمثل بداية لمشروع مؤسسي لربط البيئة بالإعلام من خلال وضع خطط إعلامية وتوعوية للمواطنين بأن "الشارع ليس سلة قمامة".وأشاد وزير البيئة بمبادرة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون المشترك حيث أنه لايمكن العمل في مجال البيئة من الجانب الفني فقط، مشددًا على ضرورة وجود وعي وتوعية للمواطن ووجود حلول للمشاكل.وأوضح فهمي أن "المشكلة الأساسية هي عدم وجود منظومة جيدة لإدارة القمامة، فالمخلفات ليست قمامة بل مخلفات صناعية وطبية وإلكترونية لذلك تم توقيع اتفاقية عمل مع الاتحاد الأوروبي لتطبيقها على أرض الواقع في بعض المحافظات منها كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا لإقامة مصانع لتدوير القمامة والاستفادة منها".وأشار إلى أنه "تم التركيز على إزالة نسبة 75% من السحابة السوداء وذلك من خلال توفير معدات وقروض تمويلية من الصندوق الاجتماعي لمساعدة المزارعين لفرم قش الأرز والاستفادة منه في صناعة الأعلاف، بالإضافة إلى وجود شبكة من أحدث الشبكات على مستوى العالم في مصر الآن لرصد الهواء والتركيز على الأتربة ووضع خطة لتشجير المناطق التي يوجد بها أتربة عالية".واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللقاء بضرورة البدء بشكل علمي وموضوعي وتحويل هذا الاتفاق إلى مشروعات تخدم قضايا البيئة والمجتمع.

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