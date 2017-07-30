مسئول سوداني يطالب المجتمع الدولي بدعم بلاده لمكافحة الإتجار بالبشر

الخرطوم - (أ ش أ):

دعا نائب مدير إدارة الحدود بوزارة الخارجية السودانية السفير جعفر محمد آدم المجتمع الدولي إلى تقديم دعم لوجستي ومادي للسودان حتى يضطلع بدوره تجاه عمليات مكافحة الإتجار بالبشر، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية في السودان خاصة المناطق التي تنشط فيها هذه الظاهرة.

وانتقد آدم - خلال مشاركته، الأحد، في منبر وكالة السودان للأنباء - التقرير الذي وضع السودان في القائمة الثالثة في عمليات مكافحة الإتجار بالبشر، مؤكدًا أنه جاء مجحفًا.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إسماعيل تيراب أن السودان بذل جهودًا كبيرة في عمليات مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر خاصة بالمناطق الشرقية من البلاد، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في نسبة البلاغات حول هذه الظاهرة بالمناطق التي تنشط فيها وكذلك وسط اللاجئين.

وقال إن إعلان الخرطوم الذي صدر في عام 2014 كان مناط به مكافحة تهريب البشر والإتجار بهم عبر معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، موضحًا أن السودان ظل يتعاون مع الشركاء والمنظمات الأجنبية العاملة في هذا المجال مما أسهم في مكافحة هذه الظاهرة.