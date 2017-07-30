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رئيس جامعة المنصورة يجدد الثقة في مدير مستشفى الأطفال

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنصورة يجدد الثقة في مدير مستشفى الأطفال

06:47 م الأحد 30 يوليو 2017

رئيس جامعة المنصورة يجدد الثقة في مدير مستشفى الأطفال

رئيس جامعة المنصورة يجدد الثقة في مدير مستشفى الأط

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، تجديد الثقة في الدكتور أحمد الرفاعي، مديرًا لمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، ولمدة عامين.

جاء قرار رئيس الجامعة لما شهدته المنظومة الطبية داخل المستشفى من تطوير وتحديث تحت إدارة الدكتور أحمد الرفاعي، والذي تولي منصبه منذ عام.

شغل الرفاعي منصب نائب مدير المستشفى ثم المدير، وحصل المستشفى خلال فترة توليه على شهادة الجودة والاعتماد الدولي الأيزو 9001، بعد زيارة نظمتها الشركة الأسترالية المانحة للشهادة للمستشفى في أواخر عام 2016.

من جهته، أكد مدير مستشفى الأطفال الجامعي أن الفترة المقبلة ستشهد وضع استراتيجية جديدة للنهوض بمستوى الخدمة الطبية المميزة خاصة أن المستشفى يعد أحد المستشفيات المتخصصة في مجال طب الأطفال، ويقدم خدماته لأبناء محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.

وتعهد الرفاعي ببذل أقصى جهد ممكن خلال فترة ولايته لاستكمال خطة التطوير والتوسعة التي يشهدها المستشفى.​

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