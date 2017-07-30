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شيخ الأزهر يصل أبو ظبي لرئاسة جلسة "حكماء المسلمين" الطارئة حول أزمة الأقصى

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يصل أبو ظبي لرئاسة جلسة "حكماء المسلمين" الطارئة حول أزمة الأقصى

06:37 م الأحد 30 يوليو 2017

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عصر اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من المملكة العربية .

واستقبل الإمام الأكبر لدى وصوله الإمارات، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التعليم العالي، والدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي .

ومن المقرر أن يرأس شيخ الأزهر، الجلسة الطارئة لمجلس حكماء المسلمين، المقرر عقدها غدًا الاثنين، لبحث الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى المبارك.

وفي 14 يوليو الجاري، اندلعت أحدث أزمة للأقصى عقب مقتل شرطيين إسرائيليين من أصل فلسطيني على يد ثلاثة شبان فلسطينيين. وردت القوات الاسرائيلية بقتل منفذي الهجوم الثلاثة في اليوم ذاته، وأغلقت المسجد ومنعت صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967.

وعلى مدار أسبوعين أغلقت القوات الإسرائيلية المسجد ونصبت الحواجز على مداخل البلدة القديمة، لكن المرجعيات الدينية في القدس دعت الفلسطينيين إلى النزول للشوارع والتصدي لقرار إغلاق المسجد إلى أن أعلنت اسرائيل، في 27 يوليو الجاري، إزالة كافة اللإجراءات الأمنية التي اتخذتها في محيط الأقصى.

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