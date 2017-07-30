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سفير أمريكا باليمن يؤكد دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة

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مصراوي Masrawy

سفير أمريكا باليمن يؤكد دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة

06:52 م الأحد 30 يوليو 2017

سفير أمريكا باليمن يؤكد دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة

السفير الأمريكي للولايات المتحدة في اليمن ماثيو تو

عدن - (أ ش أ):

أعرب السفير الأمريكي للولايات المتحدة في اليمن ماثيو تولير عن دعم بلاده الكامل لخطة الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة.

وقال تولير - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" ، الأحد، إن واشنطن ستقوم بجهود كبيرة برعاية الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع اليمني للوصول إلى طاولة الحوار".

وأكد السفير الأمريكي تسلمه إشارات إيجابية من اليمنية وقيادات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح بشأن مبادرة الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رفض الحوثيين لبعض بنود المبادرة وأبدوا استعدادتهم لمناقشتها - على حد قوله.

يأتي ذلك في إطار مطالبة التحالف العربي بضرورة تسلم الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء، لحماية الشعب اليمني من تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثيين، ومن عمليات مصادرة المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل عبر الميناء

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Asha

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