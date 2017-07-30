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إكرامي عن خبر إحالته للتحقيق: «مضحك شوية»

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إكرامي عن خبر إحالته للتحقيق: «مضحك شوية» إكرامي عن خبر إحالته للتحقيق: «مضحك شوية»

التحرير

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نفى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدلاءه بأي تصريحات أو حوارات صحفية خلال الفترة الماضية.

وعلق إكرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "‏مره تانيه،أرجو من الأخوه الصحفيين تحري الدقه فيما يتم تداوله عني من أخبار،،بصراحه لأن خبر العقوبه و التحقيق مضحك شويه"

وأضاف "‏علماً بأن ندوة اليوم السابع بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧ هي أخر تصريحاتي الصحفيه و كل ما ينسب علي لساني بعدها من وحي خيال كاتبها".

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وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تؤكد إحالة شريف إكرامي، حارس الأهلي للتحقيق بعد إجرائه حوار صحفي تتطرق فيه للحديث في أمور سياسية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ«التحرير» إنه لا يعرف شيئًا عن الحوار من الأساس، ولم يسمع عنه، مؤكدًا أن تداول خبر التحقيق مع إكرامي،لا أساس من الصحة.

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التحرير

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