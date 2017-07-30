بالصور.. افتتاح محطة مياه "سنور" ببني سويف بعد رفع طاقتها الإنتاجية

بني سويف ـ أحمد كامل:

افتتح محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد، محطة مياه الشرب بقرية سنور شرق النيل، التابعة لمركز بني سويف، بعد تأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية، وذلك في حضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تخدم المحطة 21 ألف نسمة بقرية سنور وتوابعها، وقد رفعت طاقتها الإنتاجية من 40 لتر في الثانية إلى 90 لتر في الثانية، بتكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه.

خلال الافتتاح، استمع المحافظ لموجز عن المخطط العام لمكونات المحطة التي تتكون من 3 مرشحات بسعة تصميمية 90 لتر في الثانية، وخزان أرضي سعة 200 متر مكعب، و2 طلمبة مأخذ على النيل سعة 100 لتر في الثانية، و2 طلمبة مياه مرشحة طاقة 90 لتر في الثانية، إلى جانب 2 طلمبة غسيل بطاقة 125 لتر في الثانية.

أكد المحافظ أيضًا على أن أعمال التطوير والتأهيل التي نفذتها شركة المياه لمحطة سنور استهدفت القضاء على مشكلة ضعف المياه التي كانت تعاني منها القرية وتوابعها، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان عازمة على تنفيذ خطة شاملة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة.​

