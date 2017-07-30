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مقتل مراسل "روسيا اليوم" وضابط سوري بنيران "داعش" شرقي حمص

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مصراوي Masrawy

مقتل مراسل "روسيا اليوم" وضابط سوري بنيران "داعش" شرقي حمص

06:28 م الأحد 30 يوليو 2017

قتل أحد المراسلين الحربيين - ارشيفية

دمشق - (د ب أ): 

قتل أحد المراسلين الحربيين لقناة "روسيا اليوم" وضابط في القوات الحكومية السورية، الأحد، بنيران تنظيم "داعش" بريف حمص الشرقي.

وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن تنظيم "داعش" قصف بصاروخ مكان تجمع عدد من الإعلاميين والضباط السوريين في محيط قرية البغيلية 80 كم شرق حمص.

وذكر المصدر أن الشظايا المتطايرة من الصاروخ أودت بحياة كل من الصحفي خالد الخطيب، 25 عامًا، مراسل قناة (أر تي) الروسية العربية وضابط من القوات الحكومية برتبة عميد إضافة إلى إصابة مصور القناة وضابط سوري برتبة نقيب.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الأسبوع الماضي، سيطرتها على قرية البغيلية ودحر مسلحي "داعش" منها.

وذكرت وسائل إعلامية أن الخطيب ينحدر من محافظة حماة بوسط سورية.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات السورية، مدعومة بالقوات الجوية الروسية، من هجومها في عملية لاسترداد بلدة السخنة، آخر معاقل تنظيم "داعش" في محافظة حمص.

وتخضع السخنة لسيطرة تنظيم داعش منذ 2015.

وتعرض التنظيم الإرهابي لهزائم عسكرية على مدار الأشهر الأخيرة، وخسر أراض في سورية والعراق المجاورة.

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