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رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي السنوي للكلية الفنية العسكرية

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي السنوي للكلية الفنية العسكرية

06:12 م الأحد 30 يوليو 2017

رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي السنوي للكلية الفنية العسكرية

الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كتب - مصطفى المنشاويشهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائع الجلسة الافتتاحية للمعرض العلمى السنوى للكلية الفنية العسكرية والجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثاني لبحوث أعضاء هيئة التدريس وابتكارات الطلبة بمرحلة البكالوريوس بمشاركة أكثر من 280 طالب وطالبة ومشرف يمثلون 28 جامعة وجهة بحثية من والسعودية وسلطنة عمان والعراق والسودان وأندونيسيا وباكستان وأسبانيا ووفود من ألمانيا وكندا ونيجيريا والصين.يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لاكتشاف ورعاية المتفوقين في الرياضيات من طلبة المدارس الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكلية الفنية العسكريةوبدأت الفعاليات بكلمة اللواء دكتور مصطفى عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية أكد فيها على الدعم والرعاية الكاملة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثي والتكنولوجي ورعاية المتفوقين والنابغين علمياً من طلبة الكلية ونظرائهم من الجامعات المصرية وأثره البالغ فى الارتقاء بالمنظومة العلمية داخل القوات المسلحة وخلق الكوادر القادرة على الابتكار واستيعاب التطور العلمي الهائل في كافة المجالات.فيما قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشكر للقوات المسلحة على دورها فى رعاية الموهوبين وخدمة أغراض البحث العلمي، مؤكدا أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة للتقدم وبناء المجتمع في إطار الشعار الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم بأن التعليم هو مسئولية وطن واستعرض الوزير نتائج المتفوقين والأوائل في المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية والاعلان عن التوسع في المبادرة لتشمل المتفوقين في العلوم الأساسية .واستعرض المقرر العام للمسابقة الدولية الثانية للابتكار فى مجال الانظمة المتكاملة غير المأهولة والتي نظمت خلال المدة من 22 حتى 27 يوليو والتي تحمل اسم الفريق ابراهيم سليم مؤسس الكلية الفنية العسكرية النتيجة النهائية للمسابقة، والتي تقدم لها 55 فريق من الجامعات المصرية والأجنبية من 3 دول وهي: مصر والصين وسلطنة عمان صعد منها 26 فريق للتصفيات النهائية يمثلون 134 طالب من 13 جامعة مصرية وأجنبية.وقدم مقرر عام المؤتمر الدولي الثاني لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس والمنعقد في الفترة من 24 إلى 27 يوليو الأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها الطلبة في مرحلة البكالوريوس وقدم خلالها أكثر من 88 ورقة بحثية تم تنظيمها في 23 جلسة علمية شملت مختلف التخصصات وتنظيم ورشة عمل تفاعلية بعنوان "فكر بالعلم" لتنمية قدرة المشاركين على استخدام المنهج العلمي في التفكير وحل المشكلات ولتعظيم الاستفادة من هذا الجمع المتميز من شباب الباحثين.ولفت المقرر إلى أنه تم تنظيم 6 محاضرات عامة قام بإلقائها مجموعة من الاساتذة وشباب الباحثين من الكلية الفنية العسكرية ونخبة من قيادات وممثلي أكاديمية البحث العلم وبنك المعرفة المصري والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للمهندسين والباحثين الجدد.كما قام الفريق محمود حجازى بتكريم الحاصلين على المراكز الأولى في الرياضيات من طلبة المدارس الثانوية كذلك في المسابقة الدولية الثانية للابتكار في المركبات غير المأهولة والحاصلون على المراكز الأولى في المؤتمر الدولي الثاني لأبحاث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس وأوائل دفعات الكلية الفنية العسكرية والحاصلون على لقب أستاذ خلال العام التدريبي 2016/2017 والطلبة المتميزين من مركز ديسكفري للعلوم والتكنولوجيا.وفي نهاية الجلسة أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالتعاون المثمر بين الكلية ونظرائها بالجامعات والمراكز البحثية في مصر والدول الشقيقة والصديقة.

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