علب جمعة : الحرية عند الغرب تعني «الانفلات»

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دعا الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، العرب والمسلمين في الغرب للاندماج في المجتمع لا الذوبان فيه، مؤكدا أن الغرب يرى أن الإبداع لا يأتي إلا بالحرية، مشيرا إلى أن الحرية بمفهومها الغربي يعني "التفلت".

وأكد المفتي السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "جاءني ابن من أبنائنا الصالحين على سفر وقال لي: انصحنى؛ فقلت له (اتَّقِ الله حَيْثُما كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُها، وَخالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)، فقال هذه نصيحة عامة؛ انصحني نصيحة خاصة، فكررتُ الكلام عليه".

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وأشار "جمعة"، إلى أن "هذه هي نصيحة رسول الله، إذا طبقناها وجعلناها دستورًا لحياتنا فإننا لا نحتاج إلى الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ولا نحتاج إلى شرطي المرور ولا إلى مفتش التموين ولا إلى أي محتسبٍ كان، فهذه النصيحة إذا طبقناها ذهب ذلك الفساد العريض الذي يجتاح البلاد والعباد مخالفًا للنظام مُعلنًا بالمعصية مجاهرًا بالشهوات".