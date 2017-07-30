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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

التحرير

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اعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للصف السادس الابتدائي لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ بنسبة نجاح بلغت ٥١.٢٪، وارتفعت نسبة النجاح في الدورين الأول والثاني معا إلى ٩٣.٩٪.

كما اعتمد المحافظ امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي العام بنسبة نجاح بلغت ٧٩.٤٪ وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورين ٩٤.١٪.

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يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بالمحافظة ١٥٩٦٣ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور ٩٠٤٩ طالبا، ووصل عد الناجحين إلى ٤٦٣٧ طالبا وطالبة، كما كان عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي ١٧٠٢٢ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور منهم ١٣٥٠٧، ونجح ١٠٧٢٢ طالبا وطالبة.

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التحرير

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