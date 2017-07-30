أزمة «أسمنت أسوان» تتصاعد بعد وفاة ثلاثة عمال حرقًا

التحرير

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تطورت أزمة عمال أسمنت أسوان بعد وفاة زملائهم الثلاثة نتيجة سقوط مادة ملتهبة أودت بحياتهم حرقًا، حيث تم إغلاق المصنع في وجه 650 عاملاً بالشركة، دون أن يكون هناك قرار مسبب، وأيضًا بعد أن استأنفت النيابة العامة على قرار محكمة جنح أسوان بإخلاء سبيل العمال بضمان محل إقاماتهم، ولعدم تحرك لجنة القوى العاملة بالبرلمان حتى الآن تجاه أزمتهم.

يقول كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إنه لا بد من فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن وقوع الحادث والعمل على إيجاد كل وسائل السلامة والصحة المهنية بالمصنع، وإدانة المتسببين في موت وإصابة العمال ومحاسبتهم، مؤكدًا أن العمال الذين ماتوا شهداء للطبقة العاملة.

واستنكر عباس في تصريحات لـ"التحرير" تأخر تحركات وزارة القوى العاملة تجاه أزمة العمال وخاصة بعد حبس 8 من زملائهم، بالرغم من أنهم لم يطالبوا سوى بتوفير مهمات الأمن والسلامة المهنية، تجنبًا لوقوع حوادث خطيرة تؤدي للموت كما حدث مع زملائهم الثلاثة.

وأشار عباس إلى أنه ينتظر الإجراءات الحقيقية التي ستتخذها الوزارة، كما ذكر الوزير محمد سعفان بإحدى القنوات الفضائية، تجاه المسئولين عن وفاة العمال وحبس زملائهم، مشيرًا إلى أن الوزارة من سلطتها أن تقوم بالتفتيش على أي من المصانع الموجودة بالدولة، إلا أن الوزارة لم تقم بأي شيء حتى الآن، كما ذكر.

البرلمان: لجنة القوى العاملة لا تعلم شيئًا عن الأزمة

بينما قال النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعلم تفاصيل أزمة العمال المحبوسين حاليًا، بالإضافة إلى أزمة العمال الثلاثة الذين توفوا في أثناء تأدية عملهم.

كما أكد النائب في تصريحات لـ"التحرير" أن اللجنة لم تتلق أية إشارات بشأن أزمة العمال حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأزمة تشهد العديد من التصريحات والأقاويل المتضاربة.

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محام: ننتظر عرض العمال غدًا

في السياق نفسه قال وائل رفعت المحامي والحاضر مع العمال المحبوسين، إن محضر الضبط الذي تم تحريره للعمال يتضمن 10 أسماء، لكن الأمن لم يلق القبض سوى على 8 عمال فقط، وهناك أمر ضبط وإحضار صادر بحق عاملين آخرين لم يتم تنفيذه حتى الآن.

كما أكد رفعت لـ"التحرير" أن رئيس محكمة جنح أسوان قرر إخلاء سبيل العمال لعدم وجود أدلة مادية واضحة تدين العمال، إلا أن النيابة قررت استئناف قرار المحكمة مرة ثانية، بالرغم من صدور قرار إخلاء السبيل من رئيس محكمة.

وأشار إلى أن العمال سيتم عرضهم بجلسة غد الإثنين بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالمحضر رقم 4665 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان، على ذمة اتهامهم بتعطيل وسيلة من وسائل الإنتاج ومنع موظف عام من أداء عمله واستخدام القوة والعنف والإضرار العمدي بالمصالح العامة.

ومن جانبه أكد أحد العمال لـ"التحرير" أن قوة العمالة التي يبلغ عددها 650 عاملا ممنوعون من دخول المصنع، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على زملائهم، وأن العمال حتى الآن يخشون زيادة عدد المحبوسين، رغم أنهم لم يطالبوا سوى بتوفير مهمات الأمن والسلامة لمساعدتهم على تأدية عملهم دون التعرض لخطر الموت.

وقررت النيابة العامة بأسوان برئاسة المستشار عمرو محمود، الجمعة الماضية، بحبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان (ميديكوم) 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي بدورها استأنفت قرار محكمة جنح أسوان بإخلاء سبيل العمال بجلسة اليوم الأحد.