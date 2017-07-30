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محكمة إسرائيلية تؤيد إدانة جندي إسرائيلي بقتل فلسطيني جريح

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مصراوي Masrawy

محكمة إسرائيلية تؤيد إدانة جندي إسرائيلي بقتل فلسطيني جريح

06:12 م الأحد 30 يوليو 2017

محكمة إسرائيلية تؤيد إدانة جندي إسرائيلي بقتل فلسطيني جريح

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا

تل أبيب - (د ب أ):
أيدت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأحد، إدانة الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا بالقتل غير العمد، لقتله مهاجمًا فلسطينيًا جريحًا، في قضية تسببت في انقسام البلاد.

ورفضت المحكمة استئنافًا من جانب دفاع عزاريا، وأيدت حكما مسبقًا بأن عزاريا لم يتصرف دفاعًا عن النفس ولكن تصرفاته جاءت بدافع الانتقام.

كما تم أيضًا رفض استئناف مقدم من النيابة العسكرية يدفع بأن الحكم الصادر بحق الجندي متساهل للغاية وينبغي تشديده.

وبموجب قرار، الأحد، مازالت عقوبة عزاريا ومدتها 18 شهرا قائمة.

لكن من المحتمل أن يحاول عزاريا استئناف قرار المحكمة العليا أو يطلب عفوا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيسنكوت.

واتهم عزاريا، 21 عامًا، بالقتل غير العمد في، يناير الماضي، لإطلاقه النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف 21 عامًا، بينما كان مستلقيًا على الأرض في مدينة الخليل بالضفة الغربية في مارس من عام 2016.

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