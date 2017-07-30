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تأجيل محاكمة 23 شرطيًا متهمًا بالتعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 23 شرطيًا متهمًا بالتعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

06:09 م الأحد 30 يوليو 2017

تأجيل محاكمة 23 شرطيًا متهمًا بالتعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

تأجيل محاكمة 23 شرطيًا

المنيا ـ ريمون الراوي:

أجلت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهمًا جميعهم أفراد شرطة (أمناء ورقباء)، إلى جلسة الثاني من دور شهر أغسطس المقبل، مع استمرار حبسهم لاستكمال المرافعة في اتهامهم بالتعدي على اللواء عبد العزيز قورة، مدير أمن المنيا الأسبق، ونائبه اللواء محمد فائق حكمدار المحافظة في العام 2013.

كانت النيابة العامة أمرت عقب واقعة التعدي على مدير الأمن الأسبق ونائبه باستدعاء 23 شرطيًا متهمين بارتكاب الحادث.

وهاجم أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن المنيا، في 12 أغسطس من العام 2013، مكتب اللواء عبد العزيز قورة مدير الأمن، ونائبه اللواء محمد فائق، وأجبورهم على مغادرة مكتبيهما والرحيل عن مبنى ديوان المديرية.

كما لاحق المهاجمون مدير الأمن بالشوارع، وعندما حاول الدخول إلى مبنى المحافظة، منعوه من الدخول وأجبروه على استقلال قطار مميز ومغادرة المنيا، وذلك بعد اتهامه من قبل المحتجين بالتفرقة في التعامل بينهم والضباط، وعدم الموافقة على زيادة رواتبهم.​

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