محافظ بني سويف يكرم 54 من أوائل الشهادات العامة (صور)
محافظ بني سويف يكرم 54 من أوائل الشهادات العامة (صور)
05:55 م الأحد 30 يوليه 2017
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بني سويف ـ أحمد كامل:
كرم محافظ بني سويف المهنس شريف حبيب، اليوم الأحد، 54 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وفي الدبلومات الفنية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية عن العام الدراسي المنقضي.
جاء ذلك في احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، داخل قاعة نادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف.
وخلال الاحتفال، أكد المحافظ على أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها النهوض بمستوى الخدمة التعليمية لخلق أجيال قادمة متحضرة، تمثل السواعد الحقيقية لبناء وتقدم الوطن.
بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ثروت محمد عبد العزيز، ثم كلمات عدد من أعضاء مجلس النواب الذين حرصوا على المشاركة في الحفل، الذي تخللته بعض الفقرات الفنية والغنائية.
شمل الحفل تكريم 14 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية، و21 بالشهادة الإعدادية، و9 بالثانوية العامة، و10 بالشهادات الفنية، سُلموا جميعًا شهادات تقدير وميداليات.
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