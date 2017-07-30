رصاص الزفاف يسقط عروسا مصابة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

أصيبت عروس بطلق ناري طائش تلقته في الصدر، مساء السبت، أثناء حفل زفافها في منطقة الهرم.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود مصابة بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكشفت تحريات الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، أن المصابة تدعى "هدير"، 23 عاما، أصيبت بطلق ناري بالصدر بـ"الخطأ" بعد إطلاق والدها ونجل عمها أعيرة نارية في الهواء من طبنجة كانت بحوزتهما؛ ابتهاجا بحفل الزفاف.

وألقت قوات الأمن بقيادة العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم، القبض على المتهمين والسلاح المستخدم، وتم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة سيئة داخل غرفة العناية المركزة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.