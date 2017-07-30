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«أوبل» تطلق رسميًا أولى ثمار تعاونها مع «بيجو»

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كشفت شركة "أوبل" رسميًا عن أولى ثمار تعاونها مع نظيرتها الفرنسية الأم "بيجو – ستروين"، وذلك بعد إطلاق سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "جراند لاند X".

وبحسب موقع "أوتو ميديل إيست"، فإن السيارة الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي بُنيت بالكامل على شاسيه من إنتاج الشركة الفرنسية، والتي استحوذت على "أوبل" قبل عدة أشهر.

وتعمل السيارة الجديدة بمحرك ذو سعة 1200 CC مزود بشاحن إضافي تربو وأربعة سلندر، قادر على ضخ قوة مقدارها 130 حصان، عند الوصول إلى عدد لفات 5500 بحد أقصى، فيما تتمتع السيارة بعزم دوران مقداره 230 نيوتن متر، ومعدل تسارع يصل بها من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 9 ثوان تقريبًا.

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