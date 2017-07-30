"حكماء المسلمين" يطلق قافلة لنشر ثقافة الإسلام بدولة كولومبيا للمرة الأولى
"حكماء المسلمين" يطلق قافلة لنشر ثقافة الإسلام بدولة كولومبيا للمرة الأولى
06:04 م الأحد 30 يوليه 2017
قافلة لنشر ثقافة الإسلام
كتب- محمود مصطفى:
أطلق مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح اليوم الأحد، قافلة سلام إلى جمهورية كولومبيا للمرة الأولى.
وستنظم القافلة عددا من الأنشطة، تنطلق أولى فعالياتها من العاصمة الكولومبية "بوجوتا" وتمتد إلى مدن كولومبية أخرى، وتقوم بإلقاء عدد من المحاضرات التي توضح جوهر الإسلام ورسالته السامية، وتدعو إلى الاندماج والتعايش المشترك.
وتعقد القافلة عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة وهيئة الشؤن الدينية بوزارة الداخلية، وندوات حوارية مع الشباب بجامعة "سانتو توماس" وعدد من الجامعات الكولومبية الأخرى والمدارس المسيحية.
وتتحدث القافلة عن ثقافة السلام، ونبذ العنف، وسعي الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، لنشر روح التعايش بين جميع الطوائف والطبقات المجتمعية وبين الشعوب المختلفة.
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