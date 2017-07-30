النائب أيمن أبو العلا يطالب باعتبار مدينة أكتوبر «محافظة»

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طالب النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، حكومة المهندس شريف إسماعيل باعتبار مدينة أكتوبر كمحافظة، لعدة اعتبارات منها أن المدينة يقطنها أكثر من 3 مليون مواطن، إلى جانب وجود 100 ألف وحدة سكنية جديدة، ما بين وحدات إسكان اقتصادي، واجتماعي.

وتابع نائب المصريين الأحرار: «الوحدات السكنية الجديدة بالمدينة يقطنها حوالي مليون مواطن، ما يستدعي اعتبارها محافظة مستقلة، مضيفًا أن مدينة أكتوبر بها منطقة صناعية كبرى، إلى جانب امتداد شرقي، وغربي».

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وأضاف أنه طالب بتبعية المدينة لهيئة المجتماعت العمرانية، مثل مدينة دمياط الجديدة، لتصبح محافظة مستقلة، تتبع هيئة المجتمعات العمرانية.