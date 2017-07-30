السيسي يأمر أجهزة الدولة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

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الحكومة استعرضت «مشروع الصعيد»

الرئيس يوجه بتوفير السلع استعدادا لعيد الأضحى

ويتابع إجراءات تنمية الاحتياطي من النقد الأجنبي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا اليوم الأحد ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان له إن الاجتماع شهد استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذى عقد فى الإسكندرية الأسبوع الماضى.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتنفيذ توصيات المؤتمر الشبابي مع المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ القرارات والتكليفات التى صدرت للحكومة والجهات المعنية بالدولة في ختام أعمال المؤتمر.

ومن أهم تكليفات الرئيس للحكومة خلال المؤتمر توجيهه بالبدء في تنفيذ المشروعات المقترح تنفيذها في محافظات غرب الدلتا، ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد لكافة محافظات الجمهورية، واستكمال حملات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، والاستعداد لتنظيم منتدى شبابي بحضور قادة الدول.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض تقريرا حول الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء "الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد"، التي تم الإعلان عنها في إطار التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث للشباب الذي عقد بأسوان في يناير الماضي، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل لأهالي الصعيد والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لهم والعناية بآثار النوبة.

وأكد الرئيس ضرورة الانتهاء من إنشاء تلك الهيئة في أقرب فرصة، بحيث تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر وتحسين أحوال أهالى الصعيد على كافة المستويات.

وناقش السيسي الإجراءات الجاري اتخاذها لإنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة للدولة بمشاركة كافة المؤسسات والجهات المعنية.

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وشدد على استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق التكامل المنشود بين قواعد البيانات، وتوفير كافة وسائل الدعم والإمكانيات المتاحة للانتهاء من تلك المنظومة في أقرب فرصة، والتي تعد مشروعا قوميا لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمصر.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الكافي منها، إذ تم التشديد على ضرورة زيادة المعروض من اللحوم والأضاحي بالأسواق في ضوء اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وعرض وزير التموين خلال الاجتماع التدابير التي تتخذها وزارته في إطار خطة إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي مشاكل المنظومة القديمة، وذلك مع مراعاة ثبات أسعار الخبز دون تعديل.

ووجه السيسي بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ منظومة دعم الخبز الجديدة.

كما شدد على ضرورة استكمال إنشاء الصوامع والشون الجديدة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.

وتم أيضا متابعة تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام خلال الاجتماع.

واستعرض محافظ البنك المركزي ووزير المالية الإجراءات الجاري اتخاذها لتنمية الاحتياطي من النقد الأجنبي ومتابعة تطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.